25.07.19 16:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 июля. Interfax-Russia.ru - Система преференций в Арктике будет представлена президенту РФ в течение ближайших недель, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие арктического региона, на заседании Государственной комиссии по Арктике.

"Основная задача, которая стоит на данный момент - экономическое и социальное развитие территории. Мы готовим систему преференций, практически она уже готова. В течение ближайших недель будет доложено президенту, и будут приняты конкретные решения",- сказал он.

"За базу взята та система, которая уже 5 лет работает на Дальнем Востоке. Разрабатывая систему преференцией в Арктике, мы постарались учесть этот опыт, и работали в рамках поручения президента - сделать систему преференций ещё более эффективной",- добавил Трутнев.

По его словам, обсуждение преференций для Арктики в правительстве уже состоялось. "Система преференцией согласована практически всеми, кроме Минфина", - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что готовится новая редакция государственной программы развития Арктической зоны. "В ней мы посмотрим вопросы, связанные с социальным развитием. Работа над новой госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря. Её проект мы также рассмотрим на одном из следующих заседаний комиссии", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что на заседании Госкомиссии в четверг планируется рассмотреть 4 основных темы.

"Первый вопрос касается интенсификации геологического изучения недр на территории Арктики в целях формирования перспективной грузовой базы Севморпути. Мы знаем, что ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб. м. газа. При этом степень геологической изученности Арктической зоны остается крайне низкой, особенно шельфа. Скважины практически не бурятся. Лицензионные соглашения нарушаются или переносятся. Будем говорить о том, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы интенсифицировать эту работу", - подчеркнул он.

Второй вопрос - развитие инфраструктуры Северного морского пути. Полномочиями единого оператора СМП наделена госкорпорация "Росатом".

"Также мы будем рассматривать вопрос, связанный с созданием в Арктике научно-образовательного центра. Посмотрим последним вопросом исполнение поручений по итогам прошлого заседаний Госкомиссии", - сказал Трутнев.

Как сообщало, в мае Минвостокразвития вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Базовым вариантом документа предусматривалось для всех новых проектов в Арктике значительное снижение налогов и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. Обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Льготы для СПГ-проектов предлагались: 7% налога на прибыль, 0% налог на имущество и землю, 7,6% - страховые взносы, а также повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль. Кроме того, добавляется нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с начала добычи, по истечении 12 лет начинает начисляться НДПИ по действующим сейчас ставкам.

Для шельфовых активов: коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль - 3%, налог на имущество - 0%, страховые взносы во внебюджетные фонды - 7,6% и тот же самый коэффициент 3,5 к геологоразведке.

Аналогично шельфовой прописана модель для новых углеводородных активов на континенте. За исключением двух моментов: налог на прибыль 7% с зачислением в региональный бюджет, а также предлагается ограничить круг получателей этого типа льгот, в связи с чем отдельно в законе прописывается, что для получения преференций углеводородные активы на суше должны соответствовать требованиям, которые установит правительство России.

Для всех не углеводородных, то есть "иных" проектов предусматривается: 7% налог на прибыль, льготный коэффициент НДПИ 0,3, 0% - налог на имущество и землю и 7,6% вместо 30% - страховые взносы.