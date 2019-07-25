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25.07.19 16:45
Около 170 соцобъектов планируется восстановить в Иркутской области после паводка
"Сегодня, по предварительным данным, это где-то 170 объектов социальной инфраструктуры, дорожной, инженерной, коммунальной. Этот список должен быть поименным, я прошу министерство строительства вместе с губернатором в течение двух суток согласовать список, и мы утвердим его распоряжением правительства", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в пострадавшем от паводка регионе начался капремонт нескольких социальных объектов.
"В частности, подрядные организации приступили к работам в детских садах, школах и больницах Тулуна, Нижнеудинска, Тулунского, Тайшетского и Чунского районов", - сообщили в пресс-службе Мутко.
Там добавили, что всего в Иркутской области от паводка пострадало свыше 150 социально-культурных объектов, в настоящее время по ним ведутся исследовательские работы, выполняется проектно-сметная документация для капремонта. На ряде объектов работы начались, в основном, это школы и детские сады.
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