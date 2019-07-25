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25.07.19 17:35

Моряков с задержанного на Украине российского танкера отпустили на свободу

© РИА Новости. Андрей Крылов
25 июля. Interfax-Russia.ru - Экипаж задержанного на Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что десять российских членов экипажа танкера NEYMA отпущены без предъявления обвинений.

"Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа - российским гражданам - не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдовы, а оттуда они вылетят в Москву", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена РФ.

Ранее о том, что члены экипажа задержанного в Измаиле российского танкера Neyma освобождены из-под стражи, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источники в СБУ.

"Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу... При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорится в сообщении.

В Госдуме РФ уже пообещали жестко ответить на любую попытку взять в заложники кого-либо из россиян с танкера, захваченного Украиной.

"Если, не дай бог, кого-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться", - сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что задержание российского танкера в порту Измаил - "удар наотмашь".

"На свою собственную провокацию в конце ноября прошлого года в Керченском проливе Украина теперь отвечает актом государственного пиратства. Может быть, это жесткая оценка, но по сути абсолютно верная", - сказал он.

По его словам, своими действиями Киев дает понять, что "сегодня Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива".

"Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение", - сказал он.

"Все это вызывает ощущение, что полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства",- сказал он.

По его словам, антироссийская политика, запущенная предыдущим президентом Украины, не останавливается.

"В ответ мы на всех межпарламентских площадках будем заявлять о противозаконности и недопустимости произошедшего", - сказал он.

Он отметил, что российская сторона продолжает выступать за налаживание российско-украинских отношений. "Будем работать с теми, кто готов к конструктивному диалогу с Москвой. В киевском истеблишменте немало тех, кто выступает за форсированное восстановление взаимодействия. Да и исторически наши народы обречены на добрососедство", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "Neyma", который, по версии украинской стороны, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и готовят ходатайство в суд о его аресте, сообщает в четверг пресс-центр СБУ.

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