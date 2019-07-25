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25.07.19 17:45
Дублер Курортного проспекта и три подземных перехода затоплены ливнями в Сочи
"В результате выпадения обильных осадков произошло частичное подтопление проезжей части на трех участках автодороги "Дублёр Курортного проспекта" с выносом грязевых масс", - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" в четверг.
На автотрассы федерального значения вынесло большое количество бытового мусора, ила, песка и щебня.
"Ливни частично затопили три подземных перехода, расположенных на участке автомобильной дороги Джубга - Сочи, произошло также частичное подтопление пешеходной части", говорится в сообщении.
Между тем, движение автомобильного транспорта на всех участках осуществлялось в штатном режиме, но с частичным затруднением.
"В настоящее время работы по ликвидации последствий аномальных осадков на федеральных дорогах Сочи силами дежурных бригад подрядной организации продолжаются", - отмечает пресс-служба.
Как сообщалось, в Сочи 25-26 июля сохраняется режим штормового предупреждения и высокая опасность схода селей, а также подъем уровня воды в реках до критических отметок.
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