Задержанный на Украине танкер вышел из порта Кавказ, сообщили в профсоюзе

25.07.19 17:57

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25 июля. Interfax-Russia.ru - Российское судно Neyma, задержанное на Украине, вышло из порта Кавказ (Краснодарский край) с грузом нефтепродуктов, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

"Оно шло из порта Кавказ (Россия), порт назначения - Измаил (Украина). Прошло по территории Румынии, шло с грузом нефтепродуктов", - сказал собеседник агентства.

По словам Фишова, судну 30 лет, экипаж может составлять от 10 до 20 человек. В ITF не располагают актуальной информацией об их процессуальном статусе.

Ранее в четверг появилась информация о задержании Службой безопасности Украины российского танкера Neyma, который, по версии СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство в суд о его аресте. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко сообщил "Интерфаксу", что экипаж задержанного на Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле.

По мнению информированного источника агентства в морских службах России, инцидент с задержанием российского судна в порту Украины является халатностью судовладельца либо спланированной провокацией. Он уточнил, что теплоход Neyma - нефтеналивное судно типа "Ленанефть" - только весной 2019 года был приобретен малоизвестной компанией "Альтомар шиппинг", зарегистрированной в Геленджике. Новый судовладелец планировал перестроить его в сухогруз, для чего и направил на судоверфь в Измаиле.

В Евросоюзе осведомлены о ситуации с захватом российского танкера на Украине, но рассчитывают получить дополнительную информацию, сообщил в четверг "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.

"Европейский союз осведомлен о задержании российского танкера. Мы ожидаем дополнительную информацию об этом инциденте", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать событие.