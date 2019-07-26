Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в еще одном районе Якутии

26.07.19 06:23

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Жиганском районе Якутии из-за усложнившейся пожароопасной обстановки, сообщается на сайте администрации района.

"Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям 25 июля на территории Жиганского района введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По данным космической системы мониторинга, лесной пожар находится на расстоянии 3 км от населенного пункта Баханай.

"В тушении пожара задействовано 40 жителей. Кроме того, на помощь вылетела аэромобильная группировка МЧС Якутии в составе 11 человек", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 20 мая на всех землях лесного фонда Якутии установлен пожароопасный сезон.