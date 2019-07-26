Погибшую после пожара в лагере "Холдоми" девочку похоронят в Комсомольске-на-Амуре

26.07.19 06:27

© РИА Новости. Антон Круглов

26 июля. Interfax-Russia.ru - 12-летнюю девочку, которая скончалась от сильных ожогов после пожара в палаточном лагере "Холдоми", похоронят в пятницу в Комсомольске-на-Амуре, сообщает администрация города.

"26 июля пройдет прощание с Вероникой Стрыгиной, погибшей во время пожара в детском лагере "Холдоми". Прощание состоится с 12:00 в Драматическом театре", - сказано в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).