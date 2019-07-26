Якутия получит 5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство социальных объектов

26.07.19 06:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит Якутии из федерального бюджета 5 млрд рублей на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Выступая на заседании правительства РФ, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета позволит региону начать строительство трех социально значимых объектов.

"Это школа-сад в микрорайоне Кангалассы, круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда", республиканский кардиологический диспансер на 150 коек, введение в эксплуатацию которого поможет к 2024 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%", - сообщил Николаев.