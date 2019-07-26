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26.07.19 06:34
Якутия получит 5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство социальных объектов
Выступая на заседании правительства РФ, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета позволит региону начать строительство трех социально значимых объектов.
"Это школа-сад в микрорайоне Кангалассы, круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда", республиканский кардиологический диспансер на 150 коек, введение в эксплуатацию которого поможет к 2024 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%", - сообщил Николаев.
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