Экологи требуют выпустить пять оставшихся косаток из "китовой тюрьмы" вместе

26.07.19 06:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 июля. Interfax-Russia.ru - Коалиция "Свободу косаткам и белухам" настаивает на выпуске оставшихся пяти косаток одной партией, так как это поможет животным быстрее адаптироваться к жизни в океане.

"Мы настаиваем на выпуске всех оставшихся пяти косаток одной партией. Мы настаиваем на выпуске белух более крупными партиями по 20-30 животных. И мы продолжаем настаивать на проведении полноценной ре-адаптации. Специалисты из команды Кусто готовы в ней участвовать", - говорится в сообщении коалиции.

Экологи подчеркивают, что рекомендации о совместном выпуске неоднократно давали авторитетные специалисты по косаткам из Российской академии наук, из МГУ, СпбГУ, а также международные эксперты команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

"Выпускать косаток мелкими партиями никто не рекомендовал, но Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) и отловщики поступили именно так. И практика уже показывает, что это было ошибкой. Одна, по сообщениям местных жителей, самая маленькая косатка, уже замечена просящей рыбу у людей. И местные рыболовы ей рыбу дают, тем самым только усугубляя ее зависимость от людей", - сообщил агентству представитель коалиции экологических организаций.

Экологи подчеркивают, что выпуск всех косаток вместе очень важен потому, что у них за время нахождения в "китовой тюрьме" уже сложились устойчивые социальные отношения - как предпочтения, так и антипатии. Поэтому при выпуске всех одновременно они бы имели возможность распределиться по предпочтениям, т.е. могли бы сами выбрать, с кем вместе им дальше жить и охотиться и искать свои семьи.

"Эти же основания присутствуют и сейчас - хотя половину косаток уже выпустили мелкими партиями, но повторять эту ошибку не надо - оставшихся пятерых надо обязательно выпустить всем вместе по тем же самым причинам - чтобы они имели возможность хоть какого-то выбора. Пять животных могут разделиться на две группы. Вполне вероятно, что оставшаяся в одиночестве маленькая косатка сможет примкнуть к одной из таких групп", - отметили в коалиции.