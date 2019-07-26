Глава МЧС России вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья

26.07.19 07:17

© РИА Новости. Саид Царнаев

26 июля. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу вылетел с губернатором Амурской области Василием Орловым в пострадавшие от паводка районы, чтобы лично оценить масштабы наводнения.

"Возможно, вертолет совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка. Из Богословки уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале", - сообщает региональное правительство.

Как отметил Орлов в ходе заседания КЧС в четверг, нынешний паводок в Приамурье отличается от наводнения 2013 года тем, что наблюдается очень быстрый подъем воды в реках.