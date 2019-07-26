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26.07.19 07:23
Эвакуация жителей началась еще в двух селах Приамурья, подтопленных паводком
"Паводок уже спустился по Селемдже в Мазановский район. Из сел Богословка и Козловка Мазановского района эвакуировано на автобусах 19 человек, работа продолжается", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы к эвакуации готовятся и в селах ниже по течению. Также в селах, расположенных вдоль рек, оборудуют дамбы для защиты от подтопления.
"К паводку подготовился и Благовещенский район. Организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть-Ивановка и Владимировка. В частности, создан запас инертных материалов (песка и пескогравия) для усиления дамб, закуплено 1000 мешков. По заявке района Правительство предоставит в села 4 водоналивные дамбы протяженностью 100 метров, каждая из которых заменяет 1000 мешков", - отмечается в сообщении.
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