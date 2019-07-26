Эвакуация жителей началась еще в двух селах Приамурья, подтопленных паводком

26.07.19 07:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты на автобусах эвакуируют людей из сел Богословка и Козловка Мазановского района Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Паводок уже спустился по Селемдже в Мазановский район. Из сел Богословка и Козловка Мазановского района эвакуировано на автобусах 19 человек, работа продолжается", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы к эвакуации готовятся и в селах ниже по течению. Также в селах, расположенных вдоль рек, оборудуют дамбы для защиты от подтопления.

"К паводку подготовился и Благовещенский район. Организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть-Ивановка и Владимировка. В частности, создан запас инертных материалов (песка и пескогравия) для усиления дамб, закуплено 1000 мешков. По заявке района Правительство предоставит в села 4 водоналивные дамбы протяженностью 100 метров, каждая из которых заменяет 1000 мешков", - отмечается в сообщении.