Площадь лесных пожаров в Иркутской области перевалила за 550 тыс. га

26.07.19 07:28

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Лесоохрана Иркутской области за сутки потушила три пожара на общей площади 1,8 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

Как отмечается, в локализованном состоянии на утро 26 июля перешли четыре возгорания на площади 1,445 тыс. га, из которых 1395 га покрыты лесом. Два локализованных возгорания находятся в Киренском районе, еще одно в Нижнеилимском.

"Действуют 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23,225 тыс. га, из которых 21,895 тыс. га покрыты лесом. Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь 102,3 тыс. га, из них 96,9 тыс. га, покрытые лесом", - говорится в сообщении.

В настоящее время 21 пожар зарегистрирован в Мамско-Чуйском районе, 17 - в Катангском районе, 13 - в Киренском, девять - в Бодайбинском, четыре - в Казачинско-Ленском, три - в Усть-Кутском, один - в Усть-Удинском.

В зоне космического мониторинга контроля действуют 46 очагов на площади 431,3 тыс. га. Из них 16 таких очагов находится в Катангском районе, 13 - в Мамско-Чуйском, 12 - в Киренском, четыре - в Бодайбинском и один - в Усть-Кутском.

Таким образом, в общей сложности в Иркутской области сейчас горит 558,3 тыс. га леса.

На ликвидации пожаров работают 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны, 250 мобилизованных граждан.