Кинопроекты из Оренбурга и Барнаула стали победителями Шукшинского питчинга

26.07.19 07:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 июля. Interfax-Russia.ru - Более проектов представили режиссеры и авторы сценариев в Барнауле (Алтайский край) на питчинге в рамках фестиваля "Щукшинские дни на Алтае", сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Молодые кинематографисты представили 12 проектов. Свои проекты защищали авторы сценариев и режиссеры из Москвы, Оренбурга, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, Кемерова и Барнаула. Лучшим проектом в номинации "Игровое короткометражное кино" стала работа "Одни", режиссера Олеси Андриевской (Барнаул, Санкт-Петербург). Эта работа получит 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и техническую поддержку компании Canon", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фильм рассказывает об отношениях дочери с отцом после смерти матери, затрагивает вопросы взаимопонимания между взрослыми и детьми. Съемки начнутся в ближайшее время в одном из сел Алейского района Алтайского края.

Победителем в номинации "Лучшее игровое полнометражное кино" признан проект "Метель августа", автор сценария Владимир Дегтярев (Оренбург).

"В этом году для участия в питчинге отобрали больше заявок, чем в прошлые годы, широко представлена и география проектов. Впервые отбор проводили в разных номинациях. Одним из условий отбора заявок на питчинг было то, что участники будут работать и снимать свое кино в Алтайском крае или в сотрудничестве с алтайскими кинематографистами", - подчеркивается в пресс-релизе.