Пятеро из восьми претендентов на пост главы Республики Алтай смогли пройти "муниципальный фильтр"

26.07.19 07:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 июля. Interfax-Russia.ru - В Республике Алтай завершился прием подписей от кандидатов на пост главы региона: из восьми претендентов собрать подписные листы удалось пяти кандидатам, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в республиканском избиркоме.

"24 июля стал последним днем для приема документов для регистрации на должность главы Республики Алтай. В этот день поступили документы для регистрации, в том числе листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований от Олега Хорохордина, Леонида Ефимова и Александра Чеконова", - сказали в избиркоме.

Таким образом, в выборах главы региона будут участвовать пять кандидатов.