Моряки задержанного СБУ танкера не будут свидетелями по "керченскому делу"

26.07.19 08:22

© РИА Новости. Яна Захарова

26 июля. Interfax-Russia.ru - Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области вернулись в Москву. Рейс из Кишинева с 10 моряками на борту приземлились в московском аэропорту Домодедово в воскресенье ночью, передает корреспондент "Интерфакса".

В беседе с журналистами моряки заявили, что считают себя свидетелями по так называемому "керченскому делу" и не планируют являться на допросы по требованию украинской стороны.

"Никакой я не свидетель по Керченскому так называемому делу, почему я должен являться на допросы?", - заявил "Интерфаксу" капитан судна Илья Дробязко, прибывший вместе с командой рейсом из Кишинева в Москву.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул капитан.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал он журналистам в аэропорту "Домодедово".

По словам Дробязко, экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками. "А зачем мне скандал поднимать? Хотя, может быть, они и не имели права заходить к нам на борт без представителя российского консульства. Я считаю, что не имели, потому что мы находимся под флагом другого государства", - отметил капитан.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом статей законодательства Украины. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил он.

В настоящий момент моряки отправились домой на рейсе до Краснодара.

"Мы едем домой, отдыхать, к семьям. Сейчас пересядем на другой самолёт в Краснодар, оттуда - домой", - сказал капитан.

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma, который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщали в СБУ.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетели в Россию из Молдавии. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

"При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорится в сообщении.