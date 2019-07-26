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Правительство поддержало законопроект о внесудебном доступе прокуроров к банковской тайне

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, который позволяет прокурорам без решения суда получать информацию о движениях по банковским счетам юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), но настаивает на закрытом перечне прокуроров, которые будут иметь доступ к информации о счетах, и закрытом перечне случаев.

Согласно проекту отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс", правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. "Предлагаемое законопроектом предоставление всем без исключения прокурорам при осуществлении любой из возложенных на них функций (без какой-либо конкретизации в законе) права на получение соответствующих данных у кредитных организаций представляется необоснованным, в связи с чем в законопроекте необходимо предусмотреть утверждение предварительного перечня руководителей (должностных лиц) органов прокуратуры, имеющих право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, и определить, в каких случаях при осуществлении своей деятельности соответствующие прокуроры вправе запрашивать получение доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну", - говорится в отзыве.

Законопроект был внесен в Госдуму коммунистами в марте 2018 года. Авторы - первый зампред комитета по социальной политике Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) и первый зампред думского комитета по государственному строительству Юрий Синельщиков (КПРФ). В пояснительной записке к документу уточняется, что действующее законодательство не предоставляет прокурорам право получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, в том числе и в рамках дел о противодействии коррупции или при контроле за расходами государственных служащих. "Этот пробел призван устранить предлагаемый законопроект", - говорится в пояснительной записке.

Авторы ссылаются на выступление президента РФ на коллегии Генпрокуратуры, где он призвал присутствующих повысить уровень координации с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушения законодательства в банках и кредитных учреждениях, а также обратить особое внимание на задачу по кардинальному усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции.

Согласно действующему закону, информацию о движениях по банковским счетам могут получать сами граждане, суды, Счетная палата, налоговые органы, ФСС и ПФР и органы предварительного следствия (ФСБ, МВД, ФТС) на основании судебного решения. Прокуроры имеют внесудебный доступ к счетам только в рамках проверок граждан, претендующих на ряд государственных должностей.

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