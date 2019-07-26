СК возбудил дело после избиения ребенка в детском лагере в Хабаровском крае

26.07.19 08:46

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи СУ СКР по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело после избиения 11-летнего мальчика в спортивном лагере в селе Мирное, сообщается на сайте ведомства.

"В отношении руководства лагеря возбуждено уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, происшествие случилось 23 июля. В спортивном лагере между подростками произошел конфликт. В результате был серьезно травмирован 11-летний мальчик. Ребенок находится в больнице.

"В ходе расследования установлены подростки, причастные к избиению. Проведен осмотр места преступления. В лагере изъята документация, относящаяся к делу", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в министерстве образования региона агентству "Интерфакс - Дальний восток" сообщили, что лагерь в настоящее время закрыт.

"Это был не совсем лагерь, скорее учебно-тренировочный сбор. Смена должна была длиться до 27 июля. Но 24-го руководство лагеря приняло решение смену закрыть. Все дети находятся дома", - сказал представитель Минобразования.