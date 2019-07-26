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26.07.19 08:46
СК возбудил дело после избиения ребенка в детском лагере в Хабаровском крае
"В отношении руководства лагеря возбуждено уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
По информации следствия, происшествие случилось 23 июля. В спортивном лагере между подростками произошел конфликт. В результате был серьезно травмирован 11-летний мальчик. Ребенок находится в больнице.
"В ходе расследования установлены подростки, причастные к избиению. Проведен осмотр места преступления. В лагере изъята документация, относящаяся к делу", - отмечается в сообщении.
В свою очередь в министерстве образования региона агентству "Интерфакс - Дальний восток" сообщили, что лагерь в настоящее время закрыт.
"Это был не совсем лагерь, скорее учебно-тренировочный сбор. Смена должна была длиться до 27 июля. Но 24-го руководство лагеря приняло решение смену закрыть. Все дети находятся дома", - сказал представитель Минобразования.
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