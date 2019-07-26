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Сложная паводковая обстановка сохранится на Дальнем Востоке до конца августа

© РИА Новости. Виталий Аньков
26 июля. Interfax-Russia.ru - Весь август на реках Дальнего Востока прогнозируется сложная паводковая обстановка, возможны резкие подъемы воды, сообщил руководитель ФГБУ "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Вячеслав Паршин.

"До конца августа ожидаем уровни неблагоприятных, местами опасных явлений погоды по всей длине Амура и его притоках. За основу мы будем считать прогноз погоды на середину августа в связи с выходом тайфунов на юг Китая. Если тайфуны в середине августа подток воды дадут со стороны рек Сунгари и Уссури, то обстановка будет более сложная", - сказал Паршин в ходе совещания, которое проводит министр МЧС России в Благовещенске.

По его словам, ситуация этим летом не похожа на обстановку 2013 года, когда на Дальнем Востоке случилось наводнение.

"В 2013 году в июле осадков было вдвое меньше, тем не менее, надо осуществлять контроль за обстановкой. В целом ожидаем, что весь август будет сложная обстановка. В первую очередь у нас на малых реках. На больших реках также будем отслеживать, там обстановка более прогнозируемая, можно за 5-7 дней доложить уровень. А на малых реках, когда проходят кратковременные ливневые дожди до 50-100 миллиметров, то там можно предсказать за сутки - двое максимум", - отметил Паршин.

По его словам, ухудшение паводковой обстановки прогнозируется и в Хабаровском крае, особенно по реке Урми. Подобная ситуация может сложиться и в Еврейской автономной области.

"В настоящий момент введены в строй автономные гидрологические комплексы, поэтому, помимо стационарных пунктов наблюдения, при необходимости ежечасно погоду будем докладывать в МЧС и в органы исполнительной власти. Перспектива в целом на август, конечно, сложная", - уточнил руководитель Дальгидромета.

Как сообщалось, на сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Амурской области. Там подтоплено 244 жилых дома в восьми населенных пунктах и более тысячи приусадебных участков в 12 населенных пунктах. Эвакуированы 224 человека.

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