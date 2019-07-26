Первая волна паводка достигнет столицы Приамурья 27 июля

26.07.19 09:01

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

26 июля. Interfax-Russia.ru - Благовещенск в Амурской области примет первую паводковую волну 27 июля, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания в аэропорту Благовещенска.

"Первая волна достигнет Благовещенска уже завтра (27 июля - ИФ), вторая ожидается 29 июля", - отметил Зиничев.

Как прозвучало на совещании, глобальных подтоплений не прогнозируется, ситуация держится на контроле.

Наиболее напряженной обстановка остается в Селемджинском районе, где подтоплен 341 жилой дом, а также в Мазановском районе, где вода зашла в 279 домов. Полностью затоплено село Норск, откуда эвакуировано 155 человек, в том числе 65 детей. Из села Богословка эвакуировано 62 человека, из них 18 детей.

"Основная наша задача - обеспечить безопасность людей. Основные усилия направлены на заблаговременную эвакуацию. Всего необходимо эвакуировать 3 тыс. человек. Пункты временного размещения обеспечены всем необходимым, в работе шесть вертолетов. Технически мы закрыты полностью", - отметил на совещании глава Приамурья Василий Орлов.

О паводковой обстановке в регионах и мерах, принимаемых для минимизации последствий наводнения, доложили власти Еврейской АО и Хабаровского края.

Глава МЧС Зиничев в пятницу совершил облет Мазановского и Селемджинского районов, проверил готовность сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию в регионах, находящихся под влиянием опасных метеоявлений.