В Мосгорсуд подано почти 30 исков, оспаривающих решение избиркомов по выборам

26.07.19 09:07

© РИА Новости. Антон Денисов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Около 30 исковых заявлений, оспаривающих решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома по выборам в Мосгордуму, поступило на рассмотрение в Мосгорсуд.

"В суд поступило 29 исков к окружным избирательным комиссиям, а также к Мосгоризбиркому, по девяти из них судом уже приняты решения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, суд отказал в исках четверым заявителям, оспаривавшим решения избиркомов, в отношении одного вынесено решение об удовлетворении исковых требований.