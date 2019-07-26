Еще один ребенок госпитализирован в результате пожара в лагере "Холдоми"

26.07.19 09:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 июля. Interfax-Russia.ru - В больницу Солнечного района Хабаровского края госпитализирован 12-летний мальчик, пострадавший во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" 23 июля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"25 июля в больницу обратился 12-летний мальчик с жалобами на вялость и снижение аппетита. Он был госпитализирован для наблюдения и лечения с диагнозом "отравление углекислым газом легкой степени и острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка, по данным врачей, удовлетворительное. С ним работают психологи.

По информации пресс-службы, в настоящее время всего в больницах находятся два ребенка, пострадавшие во время пожара. Еще двое детей наблюдаются амбулаторно по месту жительства.

Кроме того, проводится осмотр всех детей, находившихся в лагере в момент трагедии.

"Из 185 детей, проживавших на момент пожара в палаточном городке, осмотрено 138. Работа продолжается", - отмечается в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Ранее сообщалось, что на два месяца арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В отношении Новгородцева было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). Ему предъявлено обвинение.