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26.07.19 09:15
Написать собственную берестяную грамоту смогут новгородцы в День бересты
"В этот день на Троицком раскопе, базовом для Новгородской археологической экспедиции, ученые проведут для всех желающих День открытых дверей. Археологи расскажут горожанам и туристам о наиболее значимых находках текущего полевого сезона, в том числе - о двух берестяных грамотах XII века", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, известный в РФ и за рубежом новгородский мастер плетения из бересты заслуженный работник культуры РФ Владимир Ярыш проведет в кремле мастер-класс, где любой желающий сможет написать на бересте собственную грамоту.
День бересты по решению областной думы традиционно отмечается в регионе в годовщину находки на новгородской земле первой в мире средневековой берестяной грамоты. Ее на Неревском раскопе обнаружила Нина Акулова 26 июля 1951 года.
В настоящее время ученые нашли в Великом Новгороде уже 1 тыс. 116 грамот. По оценке научного руководителя Новгородской археологической экспедиции академика РАН Валентина Янина, культурный слой региона может хранить еще около 20 тыс. "посланий из прошлого".
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