Написать собственную берестяную грамоту смогут новгородцы в День бересты

26.07.19 09:15

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 июля. Interfax-Russia.ru - День бересты отметят в Великом Новгороде в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника.

"В этот день на Троицком раскопе, базовом для Новгородской археологической экспедиции, ученые проведут для всех желающих День открытых дверей. Археологи расскажут горожанам и туристам о наиболее значимых находках текущего полевого сезона, в том числе - о двух берестяных грамотах XII века", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, известный в РФ и за рубежом новгородский мастер плетения из бересты заслуженный работник культуры РФ Владимир Ярыш проведет в кремле мастер-класс, где любой желающий сможет написать на бересте собственную грамоту.

День бересты по решению областной думы традиционно отмечается в регионе в годовщину находки на новгородской земле первой в мире средневековой берестяной грамоты. Ее на Неревском раскопе обнаружила Нина Акулова 26 июля 1951 года.

В настоящее время ученые нашли в Великом Новгороде уже 1 тыс. 116 грамот. По оценке научного руководителя Новгородской археологической экспедиции академика РАН Валентина Янина, культурный слой региона может хранить еще около 20 тыс. "посланий из прошлого".