Три мобильных детских технопарка появятся в Северной Осетии в 2020-2021 годах

26.07.19 09:27

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 июля. Interfax-Russia.ru - Детский технопарк "Кванториум" откроют в Моздоке (Северная Осетия) в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

Технопарк будет создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

В ходе рабочей встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой глава республики Вячеслав Битаров отметил, что практически все заявки по реализации мероприятий нацпроекта были одобрены профильным министерством, и это позволит до 2022 года значительно обновить материально-техническую базу системы образования.

Также будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей, его строительство запланировано на 2022 год.

"Республиканская власть уже определила земельный участок, найден спонсор для строительства учебного и спального корпусов. В связи с этим Вячеслав Битаров обратился к Ольге Васильевой с просьбой перенести создание центра на более ранний срок", - подчеркивает пресс-служба.

Пресс-служба министерства образования и науки Северной Осетии сообщает, что во Владикавказе успешно функционирует "Кванториум", открытый в 2018 году и рассчитанный на 800 человек.

"Кроме того, в 2020-2021 годах в Северной Осетии появятся три мобильных технопарка "Кванториум", благодаря которым дети даже в самых отдаленных селах республики смогут приобщиться к высокотехнологичному оборудованию и осваивать новые знания", - говорится в сообщении.