Уникальные документы из библиотеки Генштаба представят в псковском музее

26.07.19 09:34

Фото с сайта Псковского музея-заповедника

26 июля. Interfax-Russia.ru - Более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли города Пскова и Псковской земли в военной истории страны, представят в Псковском музее-заповеднике.

Как сообщает областной комитет по культуре, на выставке "Псков и Псковская земля военной истории Отечества", которая откроется в пятницу, покажут уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

"В Псков будут привезены уникальные издания: "Атлас Российской Империи" (1792 года выпуска) и "Устав Петра Первого" (7-е издание, 1791 года выпуска). Состоится презентация специально выпущенного к мероприятию научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции", - отметили в комитете.

Знакомить с обзором экспонатов посетителей выставки будет доктор исторических наук Андрей Михайлов.

Экспозиция "Псков и Псковская земля военной истории Отечества" будет представлена в этом году впервые. Организатором выставки выступает Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

23 июля Псков отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой и был освобожден Псков.