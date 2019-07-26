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26.07.19 09:34
Уникальные документы из библиотеки Генштаба представят в псковском музее
Как сообщает областной комитет по культуре, на выставке "Псков и Псковская земля военной истории Отечества", которая откроется в пятницу, покажут уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
"В Псков будут привезены уникальные издания: "Атлас Российской Империи" (1792 года выпуска) и "Устав Петра Первого" (7-е издание, 1791 года выпуска). Состоится презентация специально выпущенного к мероприятию научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции", - отметили в комитете.
Знакомить с обзором экспонатов посетителей выставки будет доктор исторических наук Андрей Михайлов.
Экспозиция "Псков и Псковская земля военной истории Отечества" будет представлена в этом году впервые. Организатором выставки выступает Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
23 июля Псков отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой и был освобожден Псков.
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