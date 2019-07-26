Хабенский за вклад к современный кинематограф на фестивале "Горький fest"

26.07.19 09:41

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

26 июля.Interfax-Russia.ru - Жюри фестиваля нового российского кино "Горький fest" присудило актеру Константину Хабенскому приз за вклад в развитие современного кинематографа.

"Самый первый, почетный и, по словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, "один из самых трепетных" призов - за вклад в развитие современного кинематографа - был присужден актеру Константину Хабенскому", - сообщает пресс-служба фестиваля.

В сообщении уточняется, что Хабенский не смог присутствовать на церемонии лично и отправил гостям видеообращение, в котором отметил, что для него "большая честь быть отмеченным в Нижнем Новгороде, на фестивале "Горький fest". Для меня большое событие сегодня - показ нашего фильма "Оперение", который закрывает кинофестиваль в этом году. Кино должно быть разным, абсолютно разным, но единым оно должно быть в одном знаменателе - оно не должно оставлять зрителей равнодушными".

Жюри фестиваля присудило Гран-при фестиваля фильму "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо. Фильм получил сразу две награды - второй - "За лучшую мужскую роль" - удостоен актер Данил Стеклов, исполнитель главной роли, говорится в сообщении.

Третий фестиваль нового российского кино "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля.