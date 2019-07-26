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Учалинский ГОК завершил второй этап подтопления Сибайского карьера

Фото со страницы Григория Куксина "ВКонтакте"
26 июля. Interfax-Russia.ru - Сибайский филиал Учалинского ГОКа (УГОК, входит в УГМК) завершил очередной этап подтопления очагов тления на Сибайском карьере, говорится в сообщении УГМК.

Работы по второму этапу консервации выработок велись на горизонте 469 м, с подтоплением дна карьера и горных выработок медно-колчеданного месторождения для локализации окислительных процессов непосредственно в карьере. Отмечается, что первый этап подтопления начинался с отметки 549 м.

"Мероприятия проводились методом "мокрой" консервации, то есть осуществлялись естественным путем за счет притока подземных вод и дополнительной воды, подаваемой в горные выработки. Затопление на горизонтах 469/429 м производилось последовательным заполнением пройденных выработок рудной части, начиная с горизонта 469 м, в восходящем порядке", - говорится в сообщении.

Во время работ по консервации проводился постоянный мониторинг выделений, температуры очагов и подземных вод для контроля эффективности проектных решений по предотвращению попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Компания продолжит наблюдение после окончания работ еще порядка 30 дней.

"После получения результатов мониторинга специальная комиссия, куда входят представители Ростехнадзора, Росприроднадзора, администрации города Сибай и другие, примет решение о целесообразности проведения дальнейших работ", - отметили в пресс-службе.

Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением в чаше карьера, начали поступать с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе был введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы.

Сибайский карьер - один из самых крупных в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

Уральская горно-металлургическая компания - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе - ряд машиностроительных. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.

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