Добыча нефти в Удмуртии снизилась на 1,6% в I полугодии

26.07.19 09:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 июля. Interfax-Russia.ru - Объем добычи нефти в Удмуртии в январе-июне 2019 года составил 5 млн 156,3 тыс. тонн, на 1,6% ниже, чем в тот же период 2018 года, сообщила пресс-служба регионального Минпромторга в четверг.

В 2018 году удмуртская добыча упала на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, до 10 млн 533,3 тыс. тонн.

В октябре прошлого года Минэкономики республики прогнозировало уменьшение добычи нефти до 2021 года не менее чем на 6,6% из-за значительной выработанности запасов и высокой обводненности основных месторождений.

Основными нефтедобывающими компаниями республики, на долю которых приходится 94% общего объема добычи, являются "Белкамнефть" (подконтрольна структурам Михаила Гуцериева) и "Удмуртнефть" (материнская компания - АО "Промлизинг" с долей 97,2%).

"Удмуртнефть" совместно через Taihu Limited (Кипр), которой принадлежат 100% акций "Промлизинга", контролируют ПАО "НК "Роснефть" (51% в Taihu) и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (49% в Taihu).