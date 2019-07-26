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26.07.19 09:56
Добыча нефти в Удмуртии снизилась на 1,6% в I полугодии
В 2018 году удмуртская добыча упала на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, до 10 млн 533,3 тыс. тонн.
В октябре прошлого года Минэкономики республики прогнозировало уменьшение добычи нефти до 2021 года не менее чем на 6,6% из-за значительной выработанности запасов и высокой обводненности основных месторождений.
Основными нефтедобывающими компаниями республики, на долю которых приходится 94% общего объема добычи, являются "Белкамнефть" (подконтрольна структурам Михаила Гуцериева) и "Удмуртнефть" (материнская компания - АО "Промлизинг" с долей 97,2%).
"Удмуртнефть" совместно через Taihu Limited (Кипр), которой принадлежат 100% акций "Промлизинга", контролируют ПАО "НК "Роснефть" (51% в Taihu) и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (49% в Taihu).
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