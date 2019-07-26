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26.07.19 10:00
Больницы Тульской области в 2019 году получат медоборудования на 1,3 млрд рублей
"Нацпроекту "Здравоохранение" уделяется большое внимание. В этом году на развитие системы здравоохранения впервые выделены значительные средства. Только на ремонт медицинских учреждений направлено более 500 млн рублей, а на закупку оборудования - более 1,3 млрд рублей", - сказал Дюмин при посещении детской поликлиники №3 в Туле в четверг.
По словам губернатора, в числе основных направлений нацпроекта - создание современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям.
Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков сообщил, что до конца года в детские медицинские учреждения будут поставлены несколько аппаратов УЗИ, рентгеновские аппараты, фиброгастроскопы, электрокардиографы, дефибрилляторы, а также оборудование для ЛОР- и офтальмологических кабинетов.
Кроме того, из областного бюджета выделены средства на приобретение оборудования для реанимации новорожденных для перинатального центра и для детской областной больницы (аппарат МРТ, эндоскопическая стойка).
По словам министра, детская поликлиника №3 в Туле получит аппарат УЗИ экспертного класса, современное оборудование для ЛОР- и офтальмологического кабинетов, а также оборудование для проведения медицинской реабилитации. Дополнительно направлено 6 млн рублей на закупку мебели. Все оборудование будет поставлено до конца года.
Объем спонсорских средств, направленных на ремонт детских поликлиник, составил 180 млн рублей.
"Мы ежегодно привлекаем внебюджетные средства. Это не первый объект, который мы восстанавливаем на деньги спонсоров. Наши главные инвестиции - это инвестиции в детей. И в этом году внебюджетные средства направлены именно на ремонт детских учреждений здравоохранения в Туле, Новомосковске, Щекино и Суворове", - подчеркнул Дюмин.
Детская поликлиника №3 - одно из крупнейших детских медучреждений Тулы. К ней прикреплены 14,7 тыс. детей, из них 626 - в возрасте до года. В учреждении работают педиатрическое, клинико-диагностическое отделения, лаборатория и отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Поликлиника уникальна еще и тем, что имеет отделение восстановительного лечения, где проводятся физиотерапевтические процедуры, водолечение, галотерапия, массаж, ЛФК, есть бассейн.
В учреждении после завершения капремонта будет реализован проект "Новая модель поликлиники". Это позволит повысить доступность записи к врачам, будут разделены потоки больных и здоровых детей, создан единый cаll-центр с многоканальным номером регистратуры.
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