|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.07.19 10:21
Глава УФССП по Пермском краю арестован за взятку на 1 месяц 18 дней
"Избрать меру пресечения в отношении Кожевникова в виде заключения под стражу сроком на один месяц 18 дней, до 13 сентября 2019 года", - зачитала постановление судья Дзержинского райсуда Перми Ольга Лядова.
Представитель следствия настаивал на заключении под стражу по тем причинам, что Кожевников, в частности, не имеет регистрации по месту жительства в Перми и может скрыться. Также следствие не исключает, что он может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.
Кожевников сообщил суду, что давление ни на кого не оказывал и содействует расследованию уголовного дела.
"Обвинение строится на ложных показаниях лиц, которые ранее работали и считают себя обиженными. (...) Я вину в совершении преступления не признаю. Скрыться (от следствия - ИФ) я не пытался, не пытаюсь и не буду пытаться", - заявил он.
Защитник обвиняемого Елена Буберман предлагала избрать для Кожевникова меру пресечения в виде домашнего ареста, так как он ранее не судим, длительное время являлся госслужащим, характеризуется положительно как по работе, так и по месту жительства.
Кожевников был задержан в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).
Уголовное дело по аналогичной статье УК РФ также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого УФССП.
По данным следствия, в ноябре 2017 года и январе 2018 года обвиняемые получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей "за незаконные действия в пользу взяткодателя".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket