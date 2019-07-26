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26.07.19 10:21

Глава УФССП по Пермском краю арестован за взятку на 1 месяц 18 дней

Фото "Интерфакса"
26 июля. Interfax-Russia.ru - Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю - главный судебный пристав региона Игорь Кожевников, задержанный по обвинению во взяточничестве, отправлен под арест, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Избрать меру пресечения в отношении Кожевникова в виде заключения под стражу сроком на один месяц 18 дней, до 13 сентября 2019 года", - зачитала постановление судья Дзержинского райсуда Перми Ольга Лядова.

Представитель следствия настаивал на заключении под стражу по тем причинам, что Кожевников, в частности, не имеет регистрации по месту жительства в Перми и может скрыться. Также следствие не исключает, что он может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

Кожевников сообщил суду, что давление ни на кого не оказывал и содействует расследованию уголовного дела.

"Обвинение строится на ложных показаниях лиц, которые ранее работали и считают себя обиженными. (...) Я вину в совершении преступления не признаю. Скрыться (от следствия - ИФ) я не пытался, не пытаюсь и не буду пытаться", - заявил он.

Защитник обвиняемого Елена Буберман предлагала избрать для Кожевникова меру пресечения в виде домашнего ареста, так как он ранее не судим, длительное время являлся госслужащим, характеризуется положительно как по работе, так и по месту жительства.

Кожевников был задержан в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело по аналогичной статье УК РФ также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого УФССП.

По данным следствия, в ноябре 2017 года и январе 2018 года обвиняемые получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей "за незаконные действия в пользу взяткодателя".

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