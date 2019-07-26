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26.07.19 10:19
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском оформил явку с повинной
"На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном", - сказала она.
В отношении мужчины планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы. Следствие намерено в пятницу ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу, добавила Ольга Врадий.
"Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году убийстве девушки", - отмечается в сообщении СКР.
Как отметила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, у мужчины в ходе досмотра был изъят охотничий нож "со следами вещества бурого цвета".
По версии следствия, подозреваемый не менее 20 раз ударил ножом 25-летнюю женщину и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась. Инцидент произошел в четверг на детской площадке в подмосковном городе Раменское. По факту происшествия возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ - "убийство").
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