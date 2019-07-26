Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском оформил явку с повинной

26.07.19 10:19

© РИА Новости. СК РФ

26 июля. Interfax-Russia.ru - Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском в ходе допроса признал свою вину, сообщила в пятницу представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном", - сказала она.

В отношении мужчины планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы. Следствие намерено в пятницу ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу, добавила Ольга Врадий.

"Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году убийстве девушки", - отмечается в сообщении СКР.

Как отметила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, у мужчины в ходе досмотра был изъят охотничий нож "со следами вещества бурого цвета".

По версии следствия, подозреваемый не менее 20 раз ударил ножом 25-летнюю женщину и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась. Инцидент произошел в четверг на детской площадке в подмосковном городе Раменское. По факту происшествия возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ - "убийство").