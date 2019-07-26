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26.07.19 10:38
Пешеход погиб в ДТП с участием трех маршруток и автокрана в Челябинске
"Зарегистрировано дорожное происшествие на улице Барбюса. Обстоятельства происшествия уточняются, на место выехали службы ГИБДД. Как минимум одни человек в результате ДТП погиб, есть также получившие травмы. Эта информация сейчас выясняется", - сказали в пресс-службе.
По информации ГИБДД города, водитель автокрана "МАЗ" после столкновения с маршрутными автобусами сбил пешехода, который скончался на месте аварии.
"Водитель на "МАЗе" въехал в три автобуса "ПАЗ" с пассажирами, после чего выехал на пешеходный переход и сбил мужчину. От полученных травм он скончался",- сообщил замначальника городской ГИБДД Алексей Горшков.
Он уточнил, что по предварительной информации, кран спускался с моста с неработающими тормозами из-за чего не смог остановиться. В связи с этим ГИБДД начнет проверять техническое состояние грузового транспорта.
"В настоящее время начинается повальная проверка всего спецтранспорта и большегрузных машин на предмет прохождения предрейсового медицинского осмотра водителями и техосмотра машин", - пояснил Горшков.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу заявили, что причиной аварии с участием маршрутных такси в Челябинске мог стать отказ тормозов у въехавшего в них автокрана.
"ДТП произошло в 9:22 (7:22 мск) на пересечение улиц Дзержинского и Вагнера, столкнулись три маршрутных автобуса и автокран. Предварительно - у крана отказали тормоза", - говорится в сообщении.
На месте аварии работали 27 человек и 9 единиц техники, добавили в региональном МЧС.
В свою очередь в пресс-службе администрации города уточнили, что из числа пострадавших пассажиров госпитализированы трое.
"Из шести доставленных на осмотр с места ДТП троих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще троим оказана помощь, они будут проходить лечение амбулаторно", - пояснили в пресс-службе.
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