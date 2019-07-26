Каждого на бюджет: бесплатное образование могут ввести в приграничных вузах РФ
  
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
   
Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.07.19 10:40

Состояние Чуриковой остается тяжелым, сообщили в "Склифе"

© РИА Новости. Алексей Никольский
26 июля. Interfax-Russia.ru - Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили "Интерфаксу" в больнице.

"Состояние тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером была 36,2, утром - 36,1", - сказал собеседник агентства.

18 июля актрису госпитализировали после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". Позднее, 20 июля директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором служит актриса, сообщил "Интерфаксу", что Чурикова пробудет в больнице еще несколько дней, врачи диагностировали у нее ушибы.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.07.19 11:39
Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы
.
  26.07.19 09:07
В Мосгорсуд подано почти 30 исков, оспаривающих решение избиркомов по выборам
.
  26.07.19 09:03
ЦБ РФ отозвал лицензию у РАМ банка, участника системы страхования вкладов
.
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином
.
  25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
.
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления
.
  25.07.19 08:23
Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Соболь вызвана на допрос в СК


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket