Состояние Чуриковой остается тяжелым, сообщили в "Склифе"

26.07.19 10:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 июля. Interfax-Russia.ru - Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили "Интерфаксу" в больнице.

"Состояние тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером была 36,2, утром - 36,1", - сказал собеседник агентства.

18 июля актрису госпитализировали после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". Позднее, 20 июля директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором служит актриса, сообщил "Интерфаксу", что Чурикова пробудет в больнице еще несколько дней, врачи диагностировали у нее ушибы.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома".