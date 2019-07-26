Задержаны экс-глава правительства и министр финансов Астраханской области

26.07.19 10:43

© РИА Новости. Илья Питалев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ подтверждает задержание экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны Расул Султанов и Виталий Шведов",- сказала "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она не уточнила других подробностей дела.

Ранее о задержании Султанова и Шведова агентству сообщал информированный источник.

"Работает центральный аппарат Следственного комитета. Султанов и Шведов задержаны", - сказал собеседник агентства.

Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года.

Шведов является заместителем главы правительства региона- министром финансов с 2010 года.