Левин не верит, что идентификация пользователей e-mail решит проблему "запрещенных писем"

26.07.19 10:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сомневается, что инициатива сенаторов об идентификации пользователей e-mail и запрете распространения писем с запрещённой в РФ информацией снизит число ложных террористических сообщений.

"Крайне важно понимать, что заявленная коллегами в инициативе причина - борьба с террористическими письмами - может быть не решена этим законопроектом в связи с тем, что огромное количество почтовых сервисов, не находящихся на территории нашей страны и не попадающих под регулирование нашего законодательства, не будет исполнять инициативу, которая предлагается сенаторами", - сказал Левин на пресс-конференции в пятницу.

"А если мы говорим о российских почтовых сервисах, которые работают на территории Российской Федерации, они и так исполняют законодательство об организаторах распространения информации", - добавил глава комитета.

Ранее группа сенаторов предложила ввести процедуру идентификации для российских пользователей электронной почтой, а также возложить на соответствующие сервисы обязанность по ограничению пересылки сообщений с запрещенной в РФ информацией.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений".

"Законопроект определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети "Интернет", которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", - отмечается в документе.

Одновременно с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, "а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".