Отсутствие требований: МЧС разработает правила безопасности для палаточных лагерей
  
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
   
Огни севера: почти 900 тыс. гектаров горит на севере Красноярского края
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.07.19 11:06

Александринка хочет сократить число выступлений Театра Эйфмана на своей сцене

© РИА Новости. Владимир Вяткин
26 июля. Interfax-Russia.ru - Александринский театр - не единственная возможная площадка для выступлений Театра балета Бориса Эйфмана, считают в Александринке.

"Александринский театр - не прокатная площадка. Это - старейший национальный драматический репертуарный театр, главная задача которого - создание и показы собственных спектаклей. Петербург - город богатейший театральной культуры, в том числе не обделен он и балетными сценами. Из этого следует, что, безусловно, Александринский театр не является единственной возможной площадкой города", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Александринки в пятницу.

Собеседник пояснил, что театр традиционно сотрудничает с музыкальными театрами. Кроме спектаклей труппы Эйфмана на сцене показывают свои программы фестивали - Dance Open, "Дягилев. P.S.", Театр балета имени Леонида Якобсона.

"Но так как одновременно с заинтересованностью партнеров в нашей площадке растет и госзадание по количеству премьер и спектаклей текущего репертуара за год, мы вынуждены все же ограничивать наше плодотворное сотрудничество на ниве балета. Не рискуя осуществлять выбор и становиться экспертами в музыкальном театре, мы обратились в городской комитет по культуре с просьбой распределить возможные дни между всеми претендентами", - отметил собеседник.

По его словам, осенью состоится соответствующее совещание, на которое приглашен и Эйфман.

В театре считают неразумным утверждение балетмейстера о том, что получать сцену Александринского театра становится все труднее. "Статистика утверждает, что на протяжении ряда лет Театр Эйфмана имеет порядка 20 дней ежегодно на сцене Александринского театра. И это больше, чем у других музыкальных театров. В 2019 году Театр Бориса Эйфмана уже получил 19 дней", - поясняют в пресс-службе.

В Александринке сожалеют, что Театр Эйфмана не находит возможности встречи с петербургским зрителем при наличии такого большого выбора театральных площадок, в том числе и городского подчинения.

В настоящее время у Театра балета Эйфмана нет собственной сцены для выступлений в Петербурге. В апреле было принято решение о создании на берегу Малой Невы арт-парка. На его территории будет построен Дворец танца, который станет площадкой для спектаклей театра.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.07.19 11:39
Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы
.
  26.07.19 10:40
Состояние Чуриковой остается тяжелым, сообщили в "Склифе"
.
  26.07.19 09:07
В Мосгорсуд подано почти 30 исков, оспаривающих решение избиркомов по выборам
.
  26.07.19 09:03
ЦБ РФ отозвал лицензию у РАМ банка, участника системы страхования вкладов
.
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином
.
  25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
.
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket