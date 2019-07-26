Александринка хочет сократить число выступлений Театра Эйфмана на своей сцене

26.07.19 11:06

© РИА Новости. Владимир Вяткин

26 июля. Interfax-Russia.ru - Александринский театр - не единственная возможная площадка для выступлений Театра балета Бориса Эйфмана, считают в Александринке.

"Александринский театр - не прокатная площадка. Это - старейший национальный драматический репертуарный театр, главная задача которого - создание и показы собственных спектаклей. Петербург - город богатейший театральной культуры, в том числе не обделен он и балетными сценами. Из этого следует, что, безусловно, Александринский театр не является единственной возможной площадкой города", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Александринки в пятницу.

Собеседник пояснил, что театр традиционно сотрудничает с музыкальными театрами. Кроме спектаклей труппы Эйфмана на сцене показывают свои программы фестивали - Dance Open, "Дягилев. P.S.", Театр балета имени Леонида Якобсона.

"Но так как одновременно с заинтересованностью партнеров в нашей площадке растет и госзадание по количеству премьер и спектаклей текущего репертуара за год, мы вынуждены все же ограничивать наше плодотворное сотрудничество на ниве балета. Не рискуя осуществлять выбор и становиться экспертами в музыкальном театре, мы обратились в городской комитет по культуре с просьбой распределить возможные дни между всеми претендентами", - отметил собеседник.

По его словам, осенью состоится соответствующее совещание, на которое приглашен и Эйфман.

В театре считают неразумным утверждение балетмейстера о том, что получать сцену Александринского театра становится все труднее. "Статистика утверждает, что на протяжении ряда лет Театр Эйфмана имеет порядка 20 дней ежегодно на сцене Александринского театра. И это больше, чем у других музыкальных театров. В 2019 году Театр Бориса Эйфмана уже получил 19 дней", - поясняют в пресс-службе.

В Александринке сожалеют, что Театр Эйфмана не находит возможности встречи с петербургским зрителем при наличии такого большого выбора театральных площадок, в том числе и городского подчинения.

В настоящее время у Театра балета Эйфмана нет собственной сцены для выступлений в Петербурге. В апреле было принято решение о создании на берегу Малой Невы арт-парка. На его территории будет построен Дворец танца, который станет площадкой для спектаклей театра.