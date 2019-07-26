Порядка 30% столичных покупателей жилья настороженно относятся к ипотеке

26.07.19 11:09

© РИА Новости. Нина Зотина

26 июля. Interfax-Russia.ru - Порядка 30% покупателей жилой недвижимости в Московском регионе все еще настороженно относятся к ипотечному кредитованию, говорится в сообщении "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости"

"30% опрошенных клиентов согласились, что ипотека - это действительно эффективный инструмент решения жилищной проблемы, и они планируют покупать квартиру с помощью кредитных средств. 31% опрошенных уже имели опыт покупки жилья в ипотеку. Еще 30% респондентов ответили, что ипотека - это непредсказуемо и дорого, и они не готовы рассматривать для себя этот вариант", - говорится в материалах.

Эксперты отмечают, что на рынке существует такое понятие, как "ипотечная усталость" - ситуация, которая может возникнуть, если ежемесячные платежи по кредиту будут превышать 30% процентов. Практика показывает, что в таких случаях есть риск того, что потребитель будет ощущать психологическое давление, что в результате приводит к проблемам личного характера.

Всего доля ипотечных сделок в Московском регионе составляет порядка 48%.