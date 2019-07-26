Карантин по бешенству объявлен в тюменском селе после нападения лисы на женщину

26.07.19 11:20

© РИА Новости. Андрей Шапран

26 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении карантина по бешенству в селе Горнослинкино Уватского района, сообщается на сайте портала правовой информации.

Ограничительные мероприятия в селе будут действовать до 19 сентября.

В администрации Горнослинскинского сельского поселения агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в пятницу, что карантин связан с появлением на окраине села диких лис.

"Лиса набросилась на местную жительницу, которая пыталась отбить от нее кур. Сейчас женщина проходит курс вакцинации", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в селе зафиксирован случай гибели собаки от бешенства. "Скорее всего, она заразилась бешенством от лисы", - подчеркнул собеседник.

В связи со сложившейся ситуацией областное Госохотуправление приняло решение об отстреле до середины октября лис в охотничьих угодьях Уватского района.

Как сообщалось, карантин по бешенству из-за больных лис в этом году вводился в коттеджном поселке в Тюмени, в также в ряде сел Омутинского, Казанского, Юргинского, Абатского и Ярковского районов.