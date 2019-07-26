|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.07.19 11:20
Карантин по бешенству объявлен в тюменском селе после нападения лисы на женщину
Ограничительные мероприятия в селе будут действовать до 19 сентября.
В администрации Горнослинскинского сельского поселения агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в пятницу, что карантин связан с появлением на окраине села диких лис.
"Лиса набросилась на местную жительницу, которая пыталась отбить от нее кур. Сейчас женщина проходит курс вакцинации", - отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что в селе зафиксирован случай гибели собаки от бешенства. "Скорее всего, она заразилась бешенством от лисы", - подчеркнул собеседник.
В связи со сложившейся ситуацией областное Госохотуправление приняло решение об отстреле до середины октября лис в охотничьих угодьях Уватского района.
Как сообщалось, карантин по бешенству из-за больных лис в этом году вводился в коттеджном поселке в Тюмени, в также в ряде сел Омутинского, Казанского, Юргинского, Абатского и Ярковского районов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket