Около 15 млрд руб. направят на реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах

26.07.19 11:30

© РИА Новости. Михаил Фомичев

26 июля. Interfax-Russia.ru - Реконструкция Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах и последующее благоустройство прилегающей к нему территории обойдется в 15 млрд руб., заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы на эти цели направляем совокупно порядка 15 млрд руб. - это и благоустройство, и реконструкция", - сказал Воробьев в ходе эфира на телеканале "360".

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий добавил, что первый этап реконструкции проспекта будет завершен в течение трех лет, в целом проект хотят реализовать к 2025 году.

В его рамках на Октябрьском проспекте появится девять подземных переходов.

Октябрьский проспект - наиболее протяженная улица в Люберецах, она является для жителей основным выездом в Москву. В настоящее время здесь установлено 14 светофоров, что серьезно затрудняет движение автотранспорта в часы пик.