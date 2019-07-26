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26.07.19 11:32
Закон, упрощающий выдачу украинцам вида на жительство в РФ, утвержден Совфедом
Закон предполагает выдачу без учета квоты, утверждаемой кабмином РФ, разрешения на временное проживание иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ, говорится в пояснительной записке к закону.
Он также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.
Кроме того определяется, что без учета квоты разрешение на временное проживание могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками государственной программы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.
Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев.
Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.
В пояснительной записке отмечается, что к таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно проживают на территории РФ, иностранные граждане, которые сами либо их родственники по прямой восходящей линии были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.
Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить в соответствии с законопроектом высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.
Закон определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в РФ по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Устанавливается, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт при достижении иностранным гражданином возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.
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