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26.07.19 11:39
Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы
"Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тыс.", - сообщил Ефимов журналистам в пятницу.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов уточнил, что налоговый вычет смогут оформить граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
"Льгота предоставляется из расчета 5 кв. метров в квартире или комнате и 7 кв. метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида", - пояснил журналистам министр городского правительства.
Он подчеркнул, что норма действует в отношение налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019 году.
Тихонов добавил: "В 2018 году число многодетных семей в Москве выросло на 11%. Всего в многодетных семьях столицы воспитываются более 340 тыс. несовершеннолетних детей".
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