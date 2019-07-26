Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы

26.07.19 11:39

© РИА Новости. Владимир Песня

26 июля. Interfax-Russia.ru - Столичные многодетные семьи смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тыс.", - сообщил Ефимов журналистам в пятницу.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов уточнил, что налоговый вычет смогут оформить граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

"Льгота предоставляется из расчета 5 кв. метров в квартире или комнате и 7 кв. метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида", - пояснил журналистам министр городского правительства.

Он подчеркнул, что норма действует в отношение налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019 году.

Тихонов добавил: "В 2018 году число многодетных семей в Москве выросло на 11%. Всего в многодетных семьях столицы воспитываются более 340 тыс. несовершеннолетних детей".