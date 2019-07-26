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26.07.19 11:45
Моряки с задержанного СБУ российского танкера вернулись домой в Краснодар
"Все моряки вернулись домой в Краснодар", - сказал собеседник агентства.
В четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщали в СБУ.
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдавии. Судно пока остается в Измаиле.
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.
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