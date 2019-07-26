Владелец задержанного на Украине российского танкера не намерен бросать судно

26.07.19 11:54

© РИА Новости. Андрей Крылов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Российская компания "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит задержанный в порту Измаил Одесской области танкер Neyma, будет бороться за право вернуть судно.

"Руководитель компании не намерен бросать судно. По поводу того, будем ли мы обращаться в суд или нет, может сказать только он, однако сейчас он не доступен. Главное - судьба экипажа, с которым все в порядке", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель компании.

Ранее сообщалось, что все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил, вернулись в Краснодар. Все они, по данным судовладельца, жители Краснодарского края.

"Все моряки вернулись домой в Краснодар", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" представитель международной федерации транспортных рабочих (ITF).

В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит судно, агентству уточнили, что претензий к морякам у СБУ нет.

"С экипажем Nika Spirit все в порядке. Все они - 10 человек - прилетели в Краснодар, все уже направляются каждый к себе домой. Они - жители Краснодарского края. Претензий к ним у украинской стороны нет", - сказал представитель компании.

В четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщали в СБУ.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдавии. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.