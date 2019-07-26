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26.07.19 11:57
Дым сибирских пожаров дошел до Поволжья
"Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении.
Смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске. Кроме того, по информации очевидцев, в пятницу дым добрался до Казани.
Улучшение обстановки синоптики прогнозируют с 28 июля - с приходом северо-западного и северного ветров, которые помогут очистить воздушный бассейн Татарстана.
В пресс-службе Минэкологии Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что во взятых пробах атмосферного воздуха превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено.
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