Движение судов на реке Лена в Иркутской области ограничено из-за лесных пожаров

26.07.19 12:03

© РИА Новости. Антон Денисов

26 июля. Interfax-Russia.ru - Ограничено движение судов в верховьях реки Лена в Иркутской области из-за плохой видимости от лесных пожаров, сообщает пресс-служба ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".

"С 25 июля администрация Ленского бассейна вводит ограничение на движение судов на участке реки Лена Усть-Кут - Киренск в связи с ограниченной видимостью (менее 300 метров) из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ограничение вводится для обеспечения безопасности судоходства и исключения скопления грузов и судов в порту Осетрово.

"К лесным пожарам добавляется еще одна проблема - уровни воды ежедневно снижаются, и только дожди могут спасти данное положение", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области перевалила за 550 тыс. га.

Два аэропорта области - Киренск и Мама - не принимают самолеты из-за сильной задымленности.