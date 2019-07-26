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26.07.19 12:08
Москвичи дождались самого теплого дня в июле
"Сегодня в Москве зафиксирован самый теплый день нынешнего июля, и температура воздуха в течение дня продолжит расти", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что до этого температурный максимум был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Абсолютный температурный рекорд дня для 26 июля зафиксирован в 2010 году - 37,5 градуса.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве может достичь в пятницу 28, в субботу - 29 градусов. С воскресенья в столичном регионе начнется существенное похолодание: с 23-25 градусов днем до 10-12 градусов в ночь на понедельник.
"Июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы", - сообщили в метеобюро. Там подчеркнули, что в целом лето в городе на один градус теплее климатической нормы.
Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.
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