Москвичи дождались самого теплого дня в июле

26.07.19 12:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 июля. Interfax-Russia.ru - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 26,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в Москве зафиксирован самый теплый день нынешнего июля, и температура воздуха в течение дня продолжит расти", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до этого температурный максимум был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Абсолютный температурный рекорд дня для 26 июля зафиксирован в 2010 году - 37,5 градуса.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве может достичь в пятницу 28, в субботу - 29 градусов. С воскресенья в столичном регионе начнется существенное похолодание: с 23-25 градусов днем до 10-12 градусов в ночь на понедельник.

"Июль в Москве пока на полтора градуса холоднее многолетней климатической нормы", - сообщили в метеобюро. Там подчеркнули, что в целом лето в городе на один градус теплее климатической нормы.

Самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице раскалился до 31,2 градуса.