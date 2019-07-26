Метеорологи прогнозируют двухметровый подъем рек в Иркутской области

26.07.19 12:17

Фото МЧС по Иркутской области

26 июля. Interfax-Russia.ru - Резкое повышение уровня рек прогнозируется на северо-западе Иркутской области, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 июля ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды", - говорится в сообщении.

Как поясняется, 27 июля в западных, северо-западных, центральных, южных, а 28 июля - в западных, северо-западных, центральных, южных и в верхнеленских районах ожидаются сильные продолжительные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра - до 13-18 м/с.

Ранее сообщалось, что в конце июня вышедшая из берегов река Ия затопила город Тулун, а река Уда - город Нижнеудинск. Оба города находятся на северо-западе Иркутской области.

По данным МЧС, начавшийся в последних числах июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадал Тулунский и Нижнеудинский районы.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, еще 25 человек официально признаны погибшими.