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26.07.19 12:28

Три животноводческих комплекса за 8,5 млрд руб. запущены в Калужской области

© РИА Новости. Игорь Онучин
26 июля. Interfax-Russia.ru - ООО "Калужская Нива" (Калужская область, входит в группу "ЭкоНива") запустило в пятницу животноводческие комплексы "Уланово", "Сугоново" и "Богданино", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Как сообщил журналистам владелец и президент холдинга Штефан Дюрр, общий объем инвестиций в три фермы составил порядка 8,5 млрд рублей.

"Только за 2018 год дотации от государства в калужский дивизион Штефана Дюрра составили порядка 1 млрд рублей. С такой поддержкой мы сможем добиться хорошего результата", - сказал в ходе церемонии министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

После выхода на полную мощность каждая ферма будет выпускать порядка 26 тыс. тонн молока в год.

Каждый животноводческий комплекс рассчитан на 4 тыс. молодняка и 2,8 тыс. дойных коров. Комплексы оснащены доильными залами "карусель" и "елочка".

"К 2025 году мы планируем увеличить производство молока до 550 тыс. тонн в год. А также открыть в Калужской области еще 8 подобных комплексов", - отметил в беседе с журналистами Дюрр.

ООО "Калужская Нива" работает с 2006 года и специализируется на производстве и переработке молока, занимается растениеводством, семеноводством и племенным скотоводством, является племрепродуктором по разведению голштинской породы. Компания объединяет хозяйства, расположенные в Перемышльском, Ферзиковском, Козельском и Медынском районах Калужской области. По данным на 1 июля, площадь сельхозугодий компании насчитывала 66,58 тыс. га, общее поголовье - 38,2 тыс. голов, из них 20,2 тыс. - фуражные коровы, 18 тыс. - дойные.

Группа "ЭкоНива" занимается агропроизводством с 2002 года, в ее состав входят два самостоятельных холдинга: ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и ООО "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти).

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