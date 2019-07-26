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26.07.19 12:55

Аналог Керченского моста в Москве откроют в ноябре

© РИА Новости. Илья Питалев
26 июля. Interfax-Russia.ru - Кожуховский мост на юго-востоке российской столицы, возводимый по технологии Керченского моста, откроют для автомобилистов в ноябре, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов в пятницу.

"Строительная готовность моста, возводимого через Кожуховский затон, составляет около 70%. Мы планируем в ноябре этот мост запустить", - отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что этот мостовой переход строится по технологии аналогичной строительству моста через Керченский пролив в Крыму.

"Кожуховский мост протяженностью около 600 метров соединит Симоновскую набережную и 2-й Южнопортовый проезд. Новый мост облегчит путь к новому парку развлечений "Остров мечты", а также улучшит транспортную доступность района Нагатинский затон", - добавил Аксенов.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки (14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год). Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей. Генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Движение автомобилей по мосту открылось 16 мая прошлого года, железнодорожная часть должна быть запущена до конца 2019 года.

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