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26.07.19 13:02
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Как сообщают организаторы, в этом году соревнования по пересечению Волги станут этапом Чемпионата мира по плаванию на открытой воде среди любителей. В результате на финише пловцам будут присвоены квалификационные баллы.
Заявлено участие более 1,7 тыс. человек из 117 городов Турции, Кипра, Великобритании, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Сингапура, Белоруссии, Украины, Литвы, Казахстана и Швеции.
"Река каждый год и каждый день разная. Какой она будет в 2019 - предсказать невозможно. Прямо в месте заплыва в Волгу вливается еще одна крупная река - Ока, получается большая вода с переменным течением, температурой и уникальным характером", - говорится в сообщении.
Заплыв проходит четвертый год подряд, начиная с 2016 года. Участникам предлагается выбрать одну из трех дистанций в зависимости от подготовки: 1 км, 3 км и 5 км.
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