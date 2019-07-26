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26.07.19 13:03
Горизбирком Петербурга отменил отказ в регистрации 244 кандидатов в депутаты
Так, на заседании Горизбиркома в минувшую среду были отменены 36 решений муниципальных избиркомов об отказе в регистрации. Трое кандидатов были зарегистрированы, по 33 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть избиркомы муниципальных образований (ИКМО). При этом доводы, по которым ИКМО приняли решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе.
"Всего за время избирательной кампании Санкт-Петербургской избирательной комиссией отменены 244 решения ИКМО об отказе в регистрации, 58 кандидатов были зарегистрированы, по 186 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО", - добавили в пресс-службе.
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